Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламентский комитет Словении принял резолюцию в поддержку европейского будущего Грузии


10.12.2022   20:03


Комитет по иностранным делам парламента Словакии принял резолюцию в поддержку европейской перспективы Грузии. Информацию об этом распространяет парламент Грузии.

«С тех пор, как Словакия присоединилась к Европейскому Союзу, тема расширения ЕС стала одним из главных приоритетов внешней и европейской политики Словакии. Сегодня нашим новым вызовом является присоединение соседней Украины к Европейскому Союзу. Нельзя забывать и о других странах, изъявивших желание присоединиться к Европейскому Союзу и с которыми Словацкую Республику связывают долгосрочные партнерские отношения. В этом контексте особенно важно упомянуть Грузию, которая официально заявила о своем желании вступить в Евросоюз и НАТО. Для достижения этой цели важно активизировать усилия для выполнения необходимых критериев», — говорится в резолюции, принятой комитетом по иностранным делам парламента Словакии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна