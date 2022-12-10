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Парламентский комитет Словении принял резолюцию в поддержку европейского будущего Грузии
10.12.2022 20:03
Комитет по иностранным делам парламента Словакии принял резолюцию в поддержку европейской перспективы Грузии. Информацию об этом распространяет парламент Грузии.
«С тех пор, как Словакия присоединилась к Европейскому Союзу, тема расширения ЕС стала одним из главных приоритетов внешней и европейской политики Словакии. Сегодня нашим новым вызовом является присоединение соседней Украины к Европейскому Союзу. Нельзя забывать и о других странах, изъявивших желание присоединиться к Европейскому Союзу и с которыми Словацкую Республику связывают долгосрочные партнерские отношения. В этом контексте особенно важно упомянуть Грузию, которая официально заявила о своем желании вступить в Евросоюз и НАТО. Для достижения этой цели важно активизировать усилия для выполнения необходимых критериев», — говорится в резолюции, принятой комитетом по иностранным делам парламента Словакии.
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