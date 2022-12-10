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Комитет министров СЕ призвал Россию выполнить решения ЕСПЧ по судебным спорам с Грузией
10.12.2022 20:44
Комитет министров Совета Европы заявляет, что, несмотря на исключение РФ из Совета Европы, Россия должна выполнять решения Страсбургского суда по межгосударственным спорам между Грузией и Россией.
Комитет министров Совета Европы принял промежуточные постановления о выполнении решений Страсбургского суда по межгосударственным спорам между Грузией и Россией и в очередной раз призвал Москву выплатить давно просроченную компенсацию по делу о депортированных, а также приступить к исполнению вынесенного решения по делу об августовской войне.
Первый судебный спор в Страсбургском суде между Грузией и Россией касался массовой депортации этнических грузин из РФ осенью 2006 года.
Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) огласила решение по делу о депортации 31 января 2019 года и обязала Российскую Федерацию выплатить компенсацию в размере 10 млн евро в пользу Грузии. Срок выплаты компенсации истек 30 апреля 2019 года, однако Россия до сих пор не выполнила свои обязательства.
По второму межгосударственному спору, связанному с августовской войной 2008 года, Страсбургский суд огласил свое решение в октябре 2021 года. Комитет министров Совета Европы призвал российские власти представить план реализации вынесенного решения и расследовать тяжкие преступления, совершенные как в период активной фазы боевых действий, так и в период оккупации.
Комитет министров Совета Европы создаст «реестр справедливой компенсации» по всем межгосударственным судебным искам против Российской Федерации и будет регулярно обновлять информацию о начисленных процентах за просроченные платежи.
Комитет министров Совета Европы обновит оценку реализации обоих дел в марте 2023 года.
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