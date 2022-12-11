

Евросоюз призвал Турцию соблюдать санкции, введенные Западом против России

11.12.2022 12:23





Евросоюз призвал Турцию соблюдать санкции, введенные Западом против России. Как заявил в интервью немецким СМИ глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, после вторжения России в Украину торговые отношения между Анкарой и Москвой углубились, что вызывает обеспокоенность Евросоюза.



По его словам, после начала войны Турция увеличила экспорт в Россию и покупает больше российской нефти.



Как говорит Борель, Анкара не должна помогать России уклоняться от санкций, введенных Западом. Он также подчеркнул тот факт, что Турция является страной-кандидатом на членство в ЕС, и Брюссель рассчитывает, что за санкциями, введенными против России, последуют все кандидаты на членство в ЕС.



Напоминаем, что в августе президенты Турции и России договорились об углублении экономического сотрудничества.







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