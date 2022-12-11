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В Грузии исключили возобновление прямого авиасообщения с Россией в ближайшее время


11.12.2022   13:21


Грузия не планирует в ближайшее время возобновлять прямое авиасообщение с Россией, заявил в беседе с ТАСС спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе. Кроме того, Абашидзе прокомментировал недавнее заявление российского МИДа о намерении отменить визовый режим для граждан Грузии.

«Нам известно, что в Москве рассматривают вопрос об упрощении визового режима для граждан ряда стран, в том числе Грузии. В этой связи напомню, что Грузия еще в 2011 году отменила визовые требования для граждан России и этот режим сохраняется по сей день. То есть визы гражданам России для посещения Грузии не требуются. Что касается возобновления прямых авиарейсов, этот вопрос у нас на повестке дня сейчас не стоит», — заявил Абашидзе.

Напомним, директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в интервью ТАСС не исключил возобновления прямого авиасообщения с Грузией и отмены виз для граждан страны.

По словам дипломата, Москва может принять решение о восстановлении авиарейсов и визовой либерализации «в случае формирования нужных предпосылок». «Условия в Тбилиси хорошо известны – не исключаем принятия решений на этот счет», — сказал Гончар.

Напомним также, что прямое авиасообщение между Грузией и Россией было прервано в 2019 году по решению Москвы, после акций протеста т.н. ночи Гаврилова.


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