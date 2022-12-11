

Иванишвили и его приближенные скупили 81,1% приватизированных площадей в Абастумани — TI Georgia

11.12.2022 14:45





Согласно исследованию неправительственной организации «Transparency International Georgia», 91,7% приватизированной площади в Абастумани за последние 4 года приобрели субъекты, связанные с «Грузинской мечтой», 81,1% сам Иванишвили и связанные с ним лица.



Отчет «Transparency International Georgia» был опубликован сегодня, 9 декабря.



В исследовании отмечается, что Бидзина Иванишвили заинтересовался территориями в Абастумани в августе 2018 года, в период когда он являлся председателем «Грузинской мечты». Иванишвили тогда заявил, что Абастумани должен стать «одним из лучших» мировых центров.



«После этого курорт стал приоритетным для правительства», — отмечает «TI-Georgia».



По данным организации, сразу после того, как курортом заинтересовался Бидзина Иванишвили, правительство начало реализацию в Абастумани инфраструктурных проектов.



На это указывает сумма, потраченная правительством с 2018 года, которая почти в 14 раз превышает сумму, выделенную государством в 2012-2018 годах. В частности, по данным «TI-Georgia», с августа 2018 года 6 госорганов потратили на развитие Абастумани 249,920,551 лари, причем 83,1% этой суммы получили компании, связанные с донорами «Грузинской мечты». По данным «Transparency International Georgia», в разное время они перечислили на счет правящей партии 1,276,000 лари.



По данным «TI-Georgia», они изучили недвижимость в Абастумани, которая была приватизирована с 2012 года, а также и госзакупки шести госорганов — Фонда муниципального развития, Объединенной компании водоснабжения Грузии, Национального агентства по охране культурного наследия, Мэрии Муниципалитета Адигени, Агентства охраняемых территорий и Департамента автомобильных дорог.



«Мы руководствовались договорами госзакупок, в которых суммы конкретно были прописаны для Абастумани. Соответственно, в исследование не могли быть включены те закупки, которые были определены на общие нужды, хотя, конкретная локация указана не была», — поясняют в организации.



В результате изучения указанных документов «TI-Georgia» приводит следующие выводы исследования:



С 2012 по 2021 год государство продало в Абастумани 67 790 кв. метров земли. Эту площадь приобрели 26 субъектов за 8,693,501 лари. 95,3% проданных площадей – 64 649 кв.м., в течение четырех лет, перешли в собственность 18 субъектам. В общей сложности они заплатили 8,392,301 лари.



Из 18 субъектов, купивших землю в Абастумани с августа 2018 года, 14 связаны с «Грузинской мечтой».



Их общая площадь приобретенной ими земли составляет 59 276 кв.м. Площадь была куплена за 7,490,400 лари. Из них 9 субъектов имеют прямое отношение к Бидзине Иванишвили. Всего они приобрели 52 443 кв.м. земли за 6,417,200 лари.



В 2012-2022 годах 6 государственных органов объявили в общей сложности 177 государственных закупок в Абастумани, как на терриории курорта, так и в деревне, и израсходовали на них 267,490, 306 лари. 93,4% этой суммы — 249,920,551 лари было потрачено с августа 2018 года по настоящее время, т.е. после того, как Бидзина Иванишвили заинтересовался Абастумани.



В 2018-2022 годах 83,1% от суммы, потраченной на госзакупки в Абастумани – 207,720,451 лари, получили компании, связанные с донорами «Грузинской мечты». В разное время они пожертвовали правящей партии 1,276,000 лари.



145,101,148 лари, т.е. 58,1% от общей потраченной суммы, от государственных закупок, проведенных в Абастумани с августа 2018 года, получили компании, связанные с донорами «Грузинской мечты», без конкурса и за счет дисквалификации других участников торгов.



Среди компаний, связанных с донорами правящей партии, больше всего денег на тендерах Абастумани получили ООО «Аралм» и ООО «Джеу Групп» на общую сумму 140,492,444 лари.

В 2018-2022 годах наибольшая сумма — 150,968,119 лари выделили на 16 закупок Департаментом автомобильных дорог. Наименьшая — 126 697 лари (2 закупки) Национальное агентство по охране культурного наследия.



Все ведомства, кроме мэрии Адигенского муниципалитета (Самцхе-Джавахети), за последние четыре с половиной года потратили денег больше, чем за первые 6 лет после прихода к власти «Грузинской мечты».



С 2012 по август 2018 года 5 госорганов потратили в общей сложности 17,569,755 лари на 110 государственных закупок. Из них 15 контрактов на госзакупки на общую сумму 7,302,165 лари получили компании, связанные с донорами «Грузинской мечты». В разное время они пожертвовали правящей партии 220, 000 лари.





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