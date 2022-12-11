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Выборы председателя ЕНД состоятся 28-29 января


11.12.2022   18:57


По словам председателя политсовета партии «Единое национальное движение» Кобы Накопия, выборы председателя партии пройдут 28-29 января.

По его словам, в этом вопросе была полная поддержка со стороны членов Политсовета.

Кроме того, по словам Накопия, выборы пройдут по системе блокчейна.


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