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Выборы председателя ЕНД состоятся 28-29 января
11.12.2022 18:57
По словам председателя политсовета партии «Единое национальное движение» Кобы Накопия, выборы председателя партии пройдут 28-29 января.
По его словам, в этом вопросе была полная поддержка со стороны членов Политсовета.
Кроме того, по словам Накопия, выборы пройдут по системе блокчейна.
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