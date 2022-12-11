

Комитет по иностранным делам Национального совета Словакии принял резолюцию в поддержку европейского будущего Грузии

11.12.2022 22:37





Комитет по иностранным делам парламента Словакии принял резолюцию в поддержку европейской перспективы Грузии. Информацию об этом распространяет парламент Грузии.



Согласно резолюции, комитет осознает важность проявления четкой поддержки европейской перспективы Грузии.



Согласно информации, распространенной парламентом Грузии, комитет по иностранным делам Национального совета Словацкой Республики полностью поддерживает деятельность Евросоюза и Словакии на дипломатическом и политическом уровне, что способствует реализации этой перспективы.



«После того, как Словакия присоединилась к ЕС, тема расширения Евросоюза - один из главных приоритетов внешней и европейской политики Словакии. Сегодня нашим новым вызовом является вступление в ЕС соседней Украины. Нельзя забывать о других странах, выразивших желание присоединиться к Евросоюзу и с которыми Словацкую Республику связывают долгосрочные партнерские отношения. В этом контексте особенно важно отметить Грузию, которая официально выразила желание вступить в Евросоюз и НАТО. Для достижения этой цели важно увеличить усилия для выполнения необходимых критериев», — говорится в резолюции, принятой комитетом по иностранным делам парламента Словакии.





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