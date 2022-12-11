

В Евросоюзе заморожены активы российских олигархов и российских компаний на сумму до 19 миллиардов евро

11.12.2022 22:38





Страны Евросоюза заморозили активы на сумму 18,9 млрд евро, принадлежащие российским олигархам и российским компаниям.



Больше всех – 3,5 миллиарда евро заморозила Бельгия, за ней следует Люксембург - 2,5 миллиарда евро и Германия - заморожены активы стоимостью 2,2 миллиарда. Активы на сумму более 1 млрд евро были заморожены Ирландией, Австрией, Францией и Испанией.



Мальта, страна, в которой действует спорная схема «золотого паспорта» для богатых инвесторов, в том числе россиян, последняя в списке, там заблокировано 146 558 евро. Греция занимает предпоследнее место с 212 201 евро.



В общей сложности замораживанию активов и запрету на въезд в ЕС подлежат 1241 физическое лицо и 118 организаций за их роль в конфликте в Украине.





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