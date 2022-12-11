

СМИ: в Мелитополе была уничтожена база осетин

11.12.2022 22:40





ВСУ Украины разгромили базовый лагерь одного из подразделений 19 мотострелковой дивизии 58-й армии (Владикавказ, Северная Осетия). По предварительным данным, отработал HIMARS, сообщает UNIAN.



Со ссылкой на OSINT-эксперта Ираклия Комахидзе, издание пишет, что среди ликвидированных было много осетин, возможно также Сослан Фидаров — так называемый заслуженный артист Республики Северная Осетия.



На днях артист приехал на оккупированную территорию Запорожской области с «гуманитарной миссией» по поддержке оккупационного контингента. Официального подтверждения смерти Фидарова пока нет.



Напомним, поздно вечером 10 декабря городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил о серии взрывов в городе. По предварительным подсчетам, в Мелитополе были убиты порядка 200-от российских военных.



Источник: СОВА

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