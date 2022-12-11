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Редактора подкастов «Холода» Алексея Пономарева не пустили в Грузию


11.12.2022   22:40


Редактора подкастов «Холода» Алексея Пономарева не пустили в Грузию.

Издание сообщает, что он летел в Тбилиси из Риги. В аэропорту Тбилиси пограничники около получаса держали его на границе, после чего выдали Пономареву документ о том, что во въезде ему отказано «по иным причинам». Затем его посадили на самолет до Риги.

«Холод» пишет, что последние несколько месяцы Пономарев живет в Тбилиси, арендуя квартиру.


Источник: СОВА
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