

Редактора подкастов «Холода» Алексея Пономарева не пустили в Грузию

11.12.2022 22:40





Редактора подкастов «Холода» Алексея Пономарева не пустили в Грузию.



Издание сообщает, что он летел в Тбилиси из Риги. В аэропорту Тбилиси пограничники около получаса держали его на границе, после чего выдали Пономареву документ о том, что во въезде ему отказано «по иным причинам». Затем его посадили на самолет до Риги.



«Холод» пишет, что последние несколько месяцы Пономарев живет в Тбилиси, арендуя квартиру.



Источник: СОВА

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