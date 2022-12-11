

Патриархия Грузии ограничила масштаб празднования дня интронизации Илии Второго из-за Украины

11.12.2022 22:41





Патриархия Грузии объявила, что масштабного празднования интронизации и дня рождения Католикоса Патриарха Всея Грузии Илии Второго не будет.



«Учитывая сложную ситуацию в Украине и мире, в связи с интронизацией и годовщиной со дня рождения Католикоса-Патриарха всея Грузии, с благословления Его Святейшества мероприятия будут проводиться в ограниченном режиме», — говорится в заявлении.



Здесь же уточняется, что приглашения глав церквей и их представителей в Грузию в эти дни не планируются.



Ранее Патриархия опроверла утверждения СМИ о якобы планируемом приезде в Грузию руководителя отдела внешних связей Русской православной церкви.



В конце декабря в этом году исполняется 45 лет со дня интронизации Илии Второго, а в январе будущего года ему исполнится 90 лет.



Илиа Второй вступил на патриарший престол в 1977 году , в Кафедральном соборе Светицховели, в возрасте 44 лет.



Илия Второй (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года, он стал четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. Семья с 1927 года жила во Владикавказе.



В 1952 году окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, в 1957 году стал выпускником Московской духовной семинарии, а в 1960-м – Московской Духовной Академии.



16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения патриарха Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг.



Илия Второй был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом, а с 1969 года – митрополитом Сухуми.



После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода, был назначен патриаршим местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом; интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.



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