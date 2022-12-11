

Темур Аласания: Саакашвили не мог не вернуться в Грузию

11.12.2022 22:41





Михаила Саакашвили обманывали в его окружении для того, чтобы вынудить его вернуться из Украины в Грузию и в итоге он оказался в тюрьме, заявил дядя третьего президента Темур Аласания.



«Да, он был обманут кем-то из окружения, хотя не это было главным», — сказал Аласания в интервью ТВ «Пирвели».



По его словам, главной причиной возвращения стало то, что Саакашвили сам не мог больше находиться вне Грузии.



«Я говорил ему, не ехать…моих аргументов не хватило…. У него были необычайные патриотические чувства, ностальгия по стране и людям, доходящая до болезненного состояния… Я хочу обратиться к тем, кто ему лгал — успокойтесь, ложь ваша осталась с вами. Миша принял решение [вернуться в Грузию] не потому, что поверил вам, а потому, что хотел», — сказал Аласания.



По его словам, «даже сегодня, если вы спросите его, он скажет, что поступил правильно».



«Вы когда-нибудь слышали, чтобы он сам сказал — я сделал ошибку, я не должен был возвращаться? — Нет», — сказал Аласания.



«Удивительно, что ему кто-то солгал, но какое это имеет значение для общей картины?! Возможно, кто-то ему солгал, кто-то отошел в сторону… Эти люди даже интереснее — временные компаньоны. Потому что их много. Мы здесь ищем иголку в стоге сена, которую трудно найти……что они сделали и как они это сделали — на их совести», — говорит Аласания, не называя ничьих времен.



По его словам, «временные спутники — явление, которое нужно изучать отдельно».



«Это не один и не два человека, это представители нескольких поколений: те, кто с ним начинали, те, кто потом с ним воевал в 2016, 2020 и так далее… И есть те, кто остался с ним в конце, когда ситуация полностью изменилась и его осудили», — сказал Аласания.



Третий президент Грузии Михаил Саакашвили находится в заключении с 1 октября прошлого года, он тайно прибыл в страну из Украины и был арестован по двум делам, решение по которым было вынесено заочно. Полгода назад Саакашвили был переведен из тюрьмы в клинику «Вивамед». Адвокаты и независимая экспертиза заявляют о катастрофическом ухудшении его состояния, что может привести к коме и летальному исходу, власти это отрицают.



По данным врачей, третий президент со дня ареста похудел на 42 килограмма и речь идет о 20 диагнозах, которые в совокупности создают угрожающую картину.



В ночь на воскресенье оппозиционный телеканал «Формула» пустил в эфир фотографии Саакашвили, сделанные одним из зарубежных врачей в конце августа этого года. Утверждается, что после этого он похудел еще более чем на 20 килограммов.



Снимок экранаНа данном этапе Тбилисский городской суд принял к рассмотрению ходатайство адвокатов об отсрочке наказания и освобождения Саакашвили в связи с критическим состоянием здоровья. Первое заседание было отложено и в итоге назначено на 14 декабря. Адвокаты требуют обеспечить участие Саакашвили хотя бы дистанционно, так как клиника «Вивамед» не дает согласия на транспортировку. Оппозиция обвиняет власти в том, что они боятся показать, как выглядит Саакашвили спустя чуть более года заключения.



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