

В парламенте Словакии призвали ЕС не забывать о Грузии

11.12.2022 22:42





Комитет по иностранным делам парламента Словакии принял резолюцию в поддержку европейской перспективы Грузии, сообщение распространил парламент Грузии.



«После того, как Словакия присоединилась к ЕС, тема расширения Евросоюза — один из главных приоритетов внешней и европейской политики Словакии. Сегодня нашим новым вызовом является вступление в ЕС соседней Украины.



Нельзя забывать и о других странах, выразивших желание присоединиться к Евросоюзу и с которыми Словацкую Республику связывают долгосрочные партнерские отношения. В этом контексте особенно важно отметить Грузию, которая официально выразила желание вступить в Евросоюз и НАТО. Для достижения этой цели важно активизировать усилия для выполнения необходимых критериев», — говорится в резолюции.





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