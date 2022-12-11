Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В парламенте Словакии призвали ЕС не забывать о Грузии


11.12.2022   22:42


Комитет по иностранным делам парламента Словакии принял резолюцию в поддержку европейской перспективы Грузии, сообщение распространил парламент Грузии.

«После того, как Словакия присоединилась к ЕС, тема расширения Евросоюза — один из главных приоритетов внешней и европейской политики Словакии. Сегодня нашим новым вызовом является вступление в ЕС соседней Украины.

Нельзя забывать и о других странах, выразивших желание присоединиться к Евросоюзу и с которыми Словацкую Республику связывают долгосрочные партнерские отношения. В этом контексте особенно важно отметить Грузию, которая официально выразила желание вступить в Евросоюз и НАТО. Для достижения этой цели важно активизировать усилия для выполнения необходимых критериев», — говорится в резолюции.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна