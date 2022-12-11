

Эрдоган заверяет, что в 2023 году в последний раз будет баллотироваться на пост президента Турции

11.12.2022 22:45





Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в 2023 году в последний раз будет баллотироваться на пост президента. Об этом турецкий лидер заявил во время визита в город Самсун.



«Я надеюсь, что в 2023 году мы начнем строительство турецкого века той силой, которую мы получили при поддержке нашего народа и в последний раз от нашего имени», — сказал Эрдоган.



По словам президента Турции, затем он передаст эстафету молодежи.



В своем выступлении Эрдоган сказал, что правящая «Партия справедливости и развития» сделала Турцию ведущим игроком на мировой арене.







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