

РПЦ в молитвах приравняла Путина к Архангелу Михаилу

11.12.2022 23:31





Русская православная церковь назвала в выданных военным молитвенниках Владимира Путина архистратигом — предводителем небесного воинства. В фильме «Война и Библия» на телеканале «Спас» показали текст молитв, где российского президента называют «мужественным архистратигом и боголюбивым Правителем Российским».



Архистратигом в православии называют архангела Михаила — главу войска ангелов. Император Павел так назвал полководца Александра Суворова, присваивая ему звание генералиссимуса.



Протодиакон Андрей Кураев назвал эту молитву еретической: «оказывается, Богоматерь — "кровь Свою за нас на поле брани проливающая и этим нас спасающая"».



В 2012 году Владимир Путин рассказал, что его крестили «месяца через полтора после рождения» именно в день архангела Михаила.



«Когда принесли на крещение, то священник, который крестил, сказал, что сегодня день архангела Михаила. Кстати, говорит, и меня зовут тоже Михаилом, и если вы ребёнку имя ещё не дали, то могли бы назвать и Михаилом. Но мама сказала, что мы уже зарегистрировали в честь отца Владимир», — отмечал президент.



В октябре патриарх Кирилл предложил молиться о здоровье Путина дважды в год — в день его рождения, 7 октября, и на следующий день, когда празднуют Сергия Радонежского. В утвержденных текстах молитв Путин назван по имени и отчеству — в Российской Империи так поминали в молитвах царей.



При этом в 2010 году представители РПЦ называли неуместными молитвы за главу государства как за императора. «Вообще любой православный христианин достоин поминовения в молитве, в императорской России существовали и особые молитвы за царя, но ведь тогда должность царя существенным образом отличалась от должности президента», — комментировал тогда появление молитв за президента России председатель молодежного отдела региональной епархии Артемий Скрипкин. «Это недвусмысленная аллегория, намек на идентичность царской власти и президентской. […] Это перебор», — отмечал представитель РПЦ.





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