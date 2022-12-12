

В Брюсселе пройдет министериал «Восточного партнерства»

12.12.2022 10:27





Сегодня в Брюсселе состоится министериал «Восточного партнерства», в котором примет участие министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.



После министериала «Восточного партнерства» министры иностранных дел стран-членов ЕС продолжат работу в формате заседания Совета иностранных дел Евросоюза.



По информации Совета Евросоюза, министры иностранных дел Грузии, Молдовы, Украины, Азербайджана и Армении, то есть стран, участвующих в «Восточном партнерстве», встретятся с министрами иностранных дел стран-членов ЕС.



Встреча с министрами «Восточного партнерства» — одна из тем повестки дня министериала ЕС. На заседании Совета иностранных дел Европейского Союза министры обсудят ситуацию в Украине и Иране; Они также получат информацию о текущей ситуации в Молдове, южном соседстве и Тунисе.







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