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В Брюсселе пройдет министериал «Восточного партнерства»
12.12.2022 10:27
Сегодня в Брюсселе состоится министериал «Восточного партнерства», в котором примет участие министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
После министериала «Восточного партнерства» министры иностранных дел стран-членов ЕС продолжат работу в формате заседания Совета иностранных дел Евросоюза.
По информации Совета Евросоюза, министры иностранных дел Грузии, Молдовы, Украины, Азербайджана и Армении, то есть стран, участвующих в «Восточном партнерстве», встретятся с министрами иностранных дел стран-членов ЕС.
Встреча с министрами «Восточного партнерства» — одна из тем повестки дня министериала ЕС. На заседании Совета иностранных дел Европейского Союза министры обсудят ситуацию в Украине и Иране; Они также получат информацию о текущей ситуации в Молдове, южном соседстве и Тунисе.
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