

Оливер Вархей: ЕС будет финансировать проект кабеля электроэнергии между Грузией и Евросоюзом

12.12.2022 11:09





Экономический и инвестиционный план Восточного партнерства будет финансировать проект кабеля электроэнергии между Грузией и Евросоюзом. Об этом говорится в заявлении комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения Оливера Вархея.



Еврокомиссар пишет в соцсети, что электрокабель соединит Грузию и весь Южный Кавказ с Румынией, что обеспечит экспорт зеленой энергии в Европу и укрепит взаимное сотрудничество.



По словам Вархея, инвестиционный план Восточного партнерства также включает транспортные проекты и укрепление торговых путей.





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