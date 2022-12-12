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Оливер Вархей: ЕС будет финансировать проект кабеля электроэнергии между Грузией и Евросоюзом


12.12.2022   11:09


Экономический и инвестиционный план Восточного партнерства будет финансировать проект кабеля электроэнергии между Грузией и Евросоюзом. Об этом говорится в заявлении комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения Оливера Вархея.

Еврокомиссар пишет в соцсети, что электрокабель соединит Грузию и весь Южный Кавказ с Румынией, что обеспечит экспорт зеленой энергии в Европу и укрепит взаимное сотрудничество.

По словам Вархея, инвестиционный план Восточного партнерства также включает транспортные проекты и укрепление торговых путей.


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