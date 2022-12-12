

Срок обращения по вопросу о восстановлении гражданства Грузии продлевается на два года

12.12.2022 11:25





Срок обращения по вопросу о восстановлении гражданства Грузии продлевается на два года. Соответствующие изменения внесены в закон «О гражданстве», инициаторами которого являются депутаты большинства Бека Одишария, Михаил Сарджвеладзе, Алуда Гудушаури, Гиви Чичинадзе.



В законопроекте уточняется, что для бывших граждан Грузии, а также граждан, в отношении которых до 15 августа 2018 года не принято решение об утрате гражданства Грузии в связи с приобретением гражданства другой страны, срок временных полномочий обращения с запросом о восстановлении или сохранении гражданства Грузии продлен с 31 декабря 2022 года до 31 декабря 2024 года.



Кроме того, законопроектом установлено, что с 31 декабря 2022 года до 31 декабря 2024 года будет продлен срок действия тех статей закона, которые устанавливают условия установления гражданства Грузии для лица, родившегося до 1993 года, и особый порядок предоставления гражданство Грузии. По словам депутатов, в 2018 году в Агентство по восстановлению гражданства Грузии обратились 1935 бывших граждан Грузии, а в 2019 году — 2044 бывших гражданина Грузии.



В 2018 году временным правом на сохранение гражданства Грузии воспользовались 3120 граждан, а в 2019 году — 7234 гражданина. В 2020 году в Агентство по восстановлению гражданства Грузии обратились 1217 бывших граждан Грузии, а о сохранении гражданства Грузии — 3186 граждан Грузии.





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