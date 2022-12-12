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Украина ввела санкции против семи иерархов Украинской православной церкви
12.12.2022 12:12
Санкции введены на пять лет указом президента Украины Владимира Зеленского. В списке четыре метрополита: Запорожский и Мелитопольский Лука (Андрей Коваленко), Луганский и Алчевский Пантелеймон (Василий Поворознюк), Бориспольский и Броварской Антоний (Иван Паканич), Черновецкий и Буковинский Мелетий (Валентин Егоренко), архиепископ Константиновский Паисий (Виктор Шинкарев), настоятель Свято-Успенского кафедрального собора в Херсоне Александр Федоров и настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря Александр Прокопенко.
"Мы делаем все для того, чтобы государство-агрессор не имело ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество", - прокомментировал Зеленский решение Совета нацбезопасности и обороны.
В начале декабря Зеленский заявил о "духовной независимости" Украины и пообещал запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Москвой.
В этом году Украинская православная церковь объявила о разрыве с Московским патриархатом, но его влияние на УПЦ все равно сохраняется.
УПЦ (Московского патриархата) - вторая по численности православная церковь в Украине с миллионами прихожан и десятками тысяч культовых сооружений.
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