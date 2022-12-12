

Боррель: Мы должны пересмотреть, как работать с Восточными партнерами

12.12.2022 12:47





Согласно заявлению верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Борреля, необходимо пересмотреть методы работы со странами Восточного партнерства.



Об этом Борель заявил перед заседанием минстериалом стран-членов Восточного партнерства и Совета министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.



«Мы должны пересмотреть, как работать с Восточными партнерами, потому что кандидатами стали три страны. Одна очень далека от ЕС, я имею в виду Беларусь. В общем, это очень разные страны. Следует рассмотреть региональный подход, хотя это становится все труднее. Это первый министериал государств-членов Восточного партнерства с начала войны в Украине. Поэтому понятно, что мы будем много говорить об этом вопросе», — заявил Жозеп Боррель.



В Брюсселе пройдет министериал «Восточного партнерства», в котором также примет участие министр иностранных дел Грузии.





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