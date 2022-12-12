

Ландсбергис: Хотелось бы видеть более активные действия правительства Грузии по переходу к статусу кандидата

12.12.2022 13:08





«Литва всегда активно поддерживает присоединение Грузии, получение статуса кандидата, но ключ к возвращению на ускоренный путь для вас по-прежнему находится в руках правительства Грузии», — заявил в Брюсселе министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, до начала министериала стран-членов Восточного партнерства и Совета министров иностранных дел стран-членов ЕС.



По его словам, он хочет видеть более активные действия, больше энергии, больше решимости правительства Грузии для перехода к статусу кандидата, и отметил, что пока не видел обнадеживающих шагов.



«Когда речь идет о статусе членства, то печально видеть, что Грузия и другие страны Восточного партнерства, такие как Молдова и Украина, стоят на разных рельсах. Литва всегда активно поддерживает присоединение Грузии, получение статуса кандидата, но могу сказать, что ключ к возвращению на ускоренный путь для вас по-прежнему находится в руках правительства Грузии. Хотелось бы видеть более активные действия правительства Грузии по переходу к статусу кандидата. Пока мы не видели обнадеживающих шагов. Прогресс, который, как я уже упомянул, переведет поезд присоединения Грузии на более быстрые рельсы, пока не дошел до тех, у кого будет большое желание поддержки», — заявил Габриэлюс Ландсбергис.



В Брюсселе пройдет министериал «Восточного партнерства», в котором также примет участие министр иностранных дел Грузии.





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