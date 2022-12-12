

Манджгаладзе: «Стратегия Агмашенебели» выразила недоверие процессу отбора Народного защитника

12.12.2022 13:45





«Стратегия Агмашенебели» выразила недоверие процессу отбора Народного защитника - это фарс, который служит тому, чтобы власть протиснула желаемого ей кандидата, - об этом заявил журналистам депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



Он отметил, что непонятна аргументация «Грузинской мечты» в связи с Анной Абашидзе, также заявления о Георгии Бурджанадзе указывают, что процесс является фарсом.



««Стратегия Агмашенебели» выразила недоверие процессу отбора Народного защитника. Если бы «Грузинская мечта» хотела отобрать независимого, профессионального кандидата, не изменила бы ту хорошую практику, по которой в свое время были избраны Уча Нануашвили и Нино Ломджария. Потом придумали якобы «правила Белграда», которые им в действительности нужны для того, чтобы провести желаемого ими кандидата. В соответствии со старыми правилами, вы знаете, что кандидаты названы нами, если «Грузинская мечта» хочет действительно независимого кандидата, мы можем сегодня же договориться и обещаем поддержать этих кандидатов. Ставить предусловия очень плохо, я понимаю аргументацию касательно Нази Джанезашвили, но не знаю, на чем она основывается в случае Абашидзе. В таком случае остается один кандидат - Георгий Бурджанадзе, и в связи с ним возможен консенсус. Если «Грузинская мечта» исключает Джанезашвили, Абашидзе, и мы также видели заявления о Бурджанадзе, где говорилось, что Бурджанадзе политик, и это кандидаты, выдвинутые богатыми НПО, именно этому процессу «Стратегия Агмашенебели» выразила недоверие, это фарс, начатый по «правилам Белграда», который служит тому, чтобы власть протиснула желаемого ею кандидата. Мы требуем отбора кандидата, выдвинутого в соответствии с хорошей практикой. Остался единственный конституционный орган — Народный защитник, которого не может контролировать «Грузинская мечта», и если случится так, что они смогут провести своего кандидата, у власти будет тотальный контроль всех конституционных органов», — сказал Манджгаладзе.





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