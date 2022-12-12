

Евросоюз потратит 2,3 миллиарда евро на подводный электрокабель Грузия-Румыния

12.12.2022 13:51





Евросоюз потратит 2,3 миллиарда евро на подводный электрокабель Грузия-Румыния



Евросоюз потратит 2,3 млрд евро на проект подводного электрокабеля между Грузией и ЕС, сообщил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливер Вархей.



Кабель планируется проложить через Черное море между Грузией и Румынией. Проект будет профинансирован через Инвестиционный план Восточного партнерства.



«Экономический и инвестиционный план «Восточного партнерства» будет финансировать проект подводного электрокабеля между Грузией и Евросоюзом», — написал еврокомиссар в Twitter.



По его словам, cоединение электрокабелем Грузии и Румынии позволит обеспечить экспорт зеленой энергии в Европу и укрепит взаимное сотрудничество.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре во время визита в Тбилиси заявлял, что Баку собирается поставлять на международные рынки 157 ГВт электроэнергии через Грузию.



После этого Минэкономики объявило, что представители Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии ведут переговоры по проекту поставок электроэнергии в ЕС.



Тогда же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил заинтересованность страны получать электроэнергию из Азербайджана через Грузию и Румынию.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





