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Евросоюз потратит 2,3 миллиарда евро на подводный электрокабель Грузия-Румыния
12.12.2022 13:51
Евросоюз потратит 2,3 миллиарда евро на подводный электрокабель Грузия-Румыния
Евросоюз потратит 2,3 млрд евро на проект подводного электрокабеля между Грузией и ЕС, сообщил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливер Вархей.
Кабель планируется проложить через Черное море между Грузией и Румынией. Проект будет профинансирован через Инвестиционный план Восточного партнерства.
«Экономический и инвестиционный план «Восточного партнерства» будет финансировать проект подводного электрокабеля между Грузией и Евросоюзом», — написал еврокомиссар в Twitter.
По его словам, cоединение электрокабелем Грузии и Румынии позволит обеспечить экспорт зеленой энергии в Европу и укрепит взаимное сотрудничество.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре во время визита в Тбилиси заявлял, что Баку собирается поставлять на международные рынки 157 ГВт электроэнергии через Грузию.
После этого Минэкономики объявило, что представители Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии ведут переговоры по проекту поставок электроэнергии в ЕС.
Тогда же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил заинтересованность страны получать электроэнергию из Азербайджана через Грузию и Румынию.
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