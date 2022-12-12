

Каладзе: Грузинские бизнесмены массово и искренне финансируют «Грузинскую мечту»

12.12.2022 13:54





Мэр Тбилиси и генсек правящей партии Каха Каладзе заявил, что донорами «Грузинской мечты» добровольно являются 90% бизнесменов Грузии .



«90% бизнесменов в Грузии являются донорами «Грузинской мечты», потому что «Грузинская мечта» — политическая партия, установившая мир и стабильность в стране», — заявил Каладзе.



По его словам, они делают искренне, а не так, как было во времена Единого Национального движения.



«Они (ЕНД) шантажировали людей. К счастью, это время ушло в прошлое, и время, когда чиновники шантажировали представителей бизнес-сектора, никогда не вернется в Грузию», — сказал Каладзе.



Так он ответил на вопрос журналиста о приобретении бизнесменом Ношреваном Наморадзе, который является донором «Грузинской мечты», очередного объекта.



Неправительственные организации Грузии ранее обращали внимание, что большинство компаний, которые выигрывают тендеры на госзакупки, одновременнно являются донорами правящей партии напрямую, или через аффилированных лиц. Власти категорически опровергают наличие коррупционных связей.



По данным Transparency International Georgia, в прошлом году доходы 17 партий составили 43 миллиона лари.



60% этой суммы приходится на «Грузинскую мечту» — около 26 миллионов лари. Из них 19,8 миллионов лари составили пожертвования от граждан и различных компаний.



«Единое национальное движение» с доходом в 5,1 миллиона лари в виде пожертвований получило 2,9 миллионов.



На третьей строчке по сумме доходов оппозиционная партия «Лело» — 3,3 миллиона лари, пожертвования из них 2,5 миллиона.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





