

Комитет министров СЕ призывает Россию выполнить решения по Грузии

12.12.2022 13:54





В своем решении об исполнении вердиктов, вынесенных ЕСПЧ по двум делам Грузии против России, Комитет министров Совета Европы заявил, что, несмотря на выход из Совета Европы, Россия обязана исполнить решения, вынесенные по обоим делам.



На заседании, прошедшем 6-8 декабря, заместители министров выразили обеспокоенность тем, что российские власти до сих пор не отреагировали, чтобы выполнить решение по делу о депортации грузин из Российской Федерации в 2006-2007 годах. Они еще раз призвали власти России выплатить соответствующую компенсацию за ущерб, связанный с депортацией.



По их словам, они выражают «глубокую обеспокоенность» в связи с тем, что не получили от России информации о ее безоговорочном обязательстве выплатить назначенную судом компенсацию 1 500 грузинам, пострадавшим от депортации.



Отметив, что Россия не выплатила компенсацию, несмотря на то, что с момента окончания срока выплаты прошло три года, Комитет министров заявил, что будет создан и опубликован реестр компенсаций, начисленных в отношении России по всем межгосударственным делам, и будет постоянно обновить его, чтобы информация о начисленных процентах и ​​суммах была общедоступной.



Что касается второго дела Грузии против России, заместители министров Совета Европы призвали власти России представить план исполнения вердикта и расследовать тяжкие преступления, совершенные в период активной фазы боевых действий во время российско-грузинской августовской войны 2008 года, а также за время оккупации.



В этом контексте они выразили обеспокоенность тем, что граждане Грузии не могут вернуться в свои дома в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, и призвали Россию обеспечить их безопасное возвращение.



Комитет министров возобновит рассмотрение исполнения решений по обоим делам в марте 2023 года.





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