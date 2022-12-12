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Евросоюз собирается назначить спецпредставителя, который будет заниматься вопросом санкций
12.12.2022 14:36
Евросоюз собирается назначить специального представителя, который будет заниматься вопросом санкций.
По данным Financial Times, на эту должность рассматривается кандидатура бывшего посла Евросоюза в США Дэвида О’Салливана. Скорее всего, он начнет свою работу с нового года.
Его задача — обеспечить надлежащее выполнение санкций, введенных Евросоюзом.
Как сообщает Financial Times, работа спецпредставителя по вопросу о санкциях будет сосредоточена на таких странах, как Турция, Сербия и Объединенные Арабские Эмираты, в отношении которых все чаще возникают вопросы о применении санкций.
Как сообщил британскому изданию высокопоставленный чиновник Евросоюза, Еврокомиссия примет решение о назначении Дэвида О’Салливана на эту должность 13 декабря.
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