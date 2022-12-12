

Премьер: порт Анаклия будет построен при участии государства

12.12.2022 14:37





По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, глубоководный порт Анаклия будет построен при участии государства совместно с международными компаниями-инвесторами.



На заседании правительства Гарибашвили отметил, что за государством останется 51% акций порта.



«Несколько месяцев назад я поручил Министерству экономики, ведется активная работа, мы готовим новый тендер, но главное, что я хочу вам сообщить, это то, что согласно нашему решению, порт Анаклия будет построен при участии государства, 51% акций будет принадлежать государству, по остальной части мы объявим международный конкурс и выберем компании-партнеры», — сказал премьер.



Напомним, ранее СМИ сообщили, что проживающий в России бизнесмен грузинского происхождения Давид Хидашели, возможно, пытается завладеть портом Анаклия. Строительство глубоководной гавани на черноморском побережье страны называли ключевым стратегическим проектом в новейшей истории Грузии. Реализовать амбициозную задачу должен был Консорциум развития Анаклии, но по решению властей он был отстранен от проекта. Оппоненты обвинили правительство в попытке торпедировать строительство. Теперь, возможно, на смену американским инвестициям придут российские.





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