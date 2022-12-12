

Саакашвили обратился к Макрону за помощью

12.12.2022 14:40





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили направил письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону.



В письме экс-президент просит у Макрона помощи и отмечает, что «умирает, у него мало времени».



«Le Monde, ее читатели и, в частности, президент Макрон,



Я всю жизнь боролся за свободу и реформы в Грузии и в Украине и против империалистической политики России. Путин считает меня одним из своих главных врагов. Он публично пообещал убить меня. Сейчас я сижу в тюрьме как один из его личных узников. Уважаемые токсикологи в Америке пришли к выводу, что меня отравили в тюрьме.



После фактов отравления и зафиксированных пыток врачи пришли к выводу, что я умру быстрее, если останусь в тюрьме. Я уже потерял треть своего веса. Я не могу двигаться, мой мозг поврежден.



Мне необходима международная реакция, потому что я умираю, у меня мало времени.



Я надеюсь на президента Макрона и народ Франции», — говорится в письме.



На прошлой неделе французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн заявил, что в ближайшее время Европарламент намерен вплотную заняться вопросом перевода бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в европейскую больницу. Добавим, что Глюксманн – бывший советник Михаила Саакашвили.







Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





