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Саакашвили обратился к Макрону за помощью
12.12.2022 14:40
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили направил письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону.
В письме экс-президент просит у Макрона помощи и отмечает, что «умирает, у него мало времени».
«Le Monde, ее читатели и, в частности, президент Макрон,
Я всю жизнь боролся за свободу и реформы в Грузии и в Украине и против империалистической политики России. Путин считает меня одним из своих главных врагов. Он публично пообещал убить меня. Сейчас я сижу в тюрьме как один из его личных узников. Уважаемые токсикологи в Америке пришли к выводу, что меня отравили в тюрьме.
После фактов отравления и зафиксированных пыток врачи пришли к выводу, что я умру быстрее, если останусь в тюрьме. Я уже потерял треть своего веса. Я не могу двигаться, мой мозг поврежден.
Мне необходима международная реакция, потому что я умираю, у меня мало времени.
Я надеюсь на президента Макрона и народ Франции», — говорится в письме.
На прошлой неделе французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн заявил, что в ближайшее время Европарламент намерен вплотную заняться вопросом перевода бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в европейскую больницу. Добавим, что Глюксманн – бывший советник Михаила Саакашвили.
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