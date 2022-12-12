

Гарибашвили: В оставшемся без функционирования здании парламента в Кутаиси будет создан хаб IT-направления

12.12.2022 16:09





По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в оставшемся без функционирования здании парламента в Кутаиси будет создан IT-хаб.



Как отметил премьер-министр на заседании правительства, ведутся переговоры с одной из израильских компаний, которая заинтересована в создании технологического хаба на базе парламента.



«Хочу вам сказать, что здание парламента в Кутаиси осталось практически без функции. Наша цель — максимально способствовать развитию там IT-направления. Мы работаем с одной израильской компанией, которая изъявляет желание создать на базе парламента в Кутаиси один IT-хаб, и не только технологический хаб, который привлечет и трудоустроит студентов и молодых людей, работающих в этой сфере», — сказал Ираклий Гарибашвили.





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