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Пашинян поддерживает использование трехстороннего формата Армения-Грузия-Азербайджан


12.12.2022   16:17


Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет, что поддерживает использование трехстороннего формата Армения-Грузия-Азербайджан, чтобы обсудить ситуацию на Южном Кавказе и исключить разжигание ненависти.

Об этом Никол Пашинян заявил во время своего выступления на Глобальном форуме «Против преступления Геноцида» в Ереване.

«Существует идея начать обсуждения на Южном Кавказе в формате Армения – Грузия – Азербайджан. Я предполагаю, что эта идея сохраняется. Это не новая идея. Я всегда поддерживал эту идею, но я выступил с самым важным, принципиальным предложением по формуле: эта платформа должна быть использована для искоренения слова ненависти в регионе», — заявил Пашинян.

По его словам, он согласен с прозвучавшими в Турции заявлениями о том, что все страны региона, включая Турцию, Армению и Азербайджан, нужны друг другу для обеспечения безопасности, суверенитета и независимости.


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