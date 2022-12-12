

В Греции заморозили активы вице-президента Европарламента, подозреваемой в коррупции

12.12.2022 17:24





Власти Греции заморозили имущество и финансовые активы в стране вице-президента Европарламента Евы Кайли и связанных с ней лиц. Об этом пишет Ekathimerini.



Соответствующее решение в понедельник выдал глава греческого Управления по борьбе с отмыванием денег Хараламбос Вурлиотис.



Меры по замораживанию активов должны быть осуществлены финансовыми учреждениями и соответствующими государственными органами.



Кайли и еще трем лицам были предъявлены обвинения в Бельгии на фоне полицейского расследования относительно вероятной коррупции, связанной с Катаром.



Напомним, в Брюсселе и окрестностях 9 декабря были проведены обыски и аресты в рамках расследования деятельности "преступной организации, коррупции и отмывания денег". В частности, правоохранители изъяли примерно 600 тысяч евро наличными, мобильные телефоны и компьютерное оборудование.



Впоследствии СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что в рамках расследования была арестована одна из вице-президенток Европарламента Ева Кайли. В воскресенье четыре фигуранта дела, включая Кайли, были взяты под стражу.





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