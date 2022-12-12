

ЕС приготовил новый пакет санкций против российских пропагандистов

12.12.2022 17:56





Евросоюз готовится ввести санкции против российских государственных телеканалов, пропагандистов и блоггеров, на финансирование которых Кремль выделяет 100 млрд рублей в ежегодно.



В девятый пакет санкций, который главы МИД стран ЕС обсуждают на переговорах в Брюсселе, будут включены более 140 российских граждан, в том числе телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, сообщает EUObserver со ссылкой на проект документ документа.



Вместе с ними под заморозку активов и запрет на выдачу виз попадут в прошлом кинорежиссер Никита Михалков, певец Георгий Лепсверидзе, концертирующий под псведонимом «Лепс», а также блоггер Дмитрий Пучков (Гоблин) и политолог Сергей Михеев.



Также в «черные списки» попадут четверо членов семьи Ковальчуков, владеющей медиаактивами и соцсетями в Росиии, в том числе Татьяна Ковальчук, входящая в тройку самых богатых женщин России. Согласно документам ЕС, она владеет горонолыжным курортом «Игора», где свою свадьбу праздновала она из дочерей президента Владимира Путина. К ним присоединятся пять топ-менеджеров телеканалов РЕН-ТВ и Russia Today.



Холдинг АНО «ТВ Новости», управляющий RT и получающий на его развитие финансирование из бюджета при этом попадет в число подсанкционных юрлиц вместе с ВГТРК и «Национальной медиагруппой», владеющей телеканалом СТС, пишет EUObserver.



В общей сложности в девятый санкционный пакет будут включены 144 физлица, а также 169 компаний. Также предусмотрен запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор российской экономики, ужесточение эмбарго на поставки продукции двойного назначения и блокирующие санкции против банков, в том числе Московского кредитного банка, крупным клиентом которого является «Роснефть».





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