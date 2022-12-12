

Михаилу Саакашвили сделали операцию до приезда в Грузию - адвокат

12.12.2022 19:37





Адвокат третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Илья Ломия подтверждает, что в 2021 году Михаилу Саакашвили была сделана операция.



По его словам, в среду в Тбилисском городском суде станет известно, какого рода операция была проведена бывшему президенту.



«Ему делали операцию. О деталях будем говорить 14 декабря в процессе судебного заседания. Она была проведена до приезда в Грузию. С чем это связано, будет озвучено в нашем ходатайстве.



Как отображено в медицинских документах, эту операцию не связывают с его потерей веса. Есть множество факторов, которые будут озвучены. Могу вам сказать однозначно, что не связывает ни «Вивамед», ни врачи-эксперты, которые провели исследования как инструментальные, так и лабораторные, они детально отразили в своем заключении судебно-медицинской экспертизы», — сказал Ломия.





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