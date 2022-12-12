

Россия официально не обращалась к Грузии по вопросу восстановления прямого авиасообщения - министр

12.12.2022 19:39





По заявлению министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили, Российская Федерация официально не обращалась к правительству Грузии по вопросу восстановления прямых авиарейсов с Грузией.



По словам министра, в связи с восстановлением прямого авиасообщения между Грузией и Россией существует много сложностей и вызовов, и этот вопрос не может быть решен в одностороннем порядке.



«В связи с этим вопросом существует много технических вопросов, много сложностей и много вызовов, связанных с этой темой, и этот вопрос нельзя решить в одностороннем порядке, однако пока у нас нет такого официального обращения. Но со стороны различных международных авиационных организаций существуют определенные ограничения в отношении российских авиакомпаний, поэтому сегодня этот вопрос не может быть решен так просто», - заявил Давиташвили.



Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в интервью ТАСС заявил, что Россия может принять решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и визовой либерализации в отношении ее граждан в случае «формирования нужных предпосылок». «Что касается перспектив возобновления прямого авиасообщения и визовой либерализации в отношении граждан Грузии, то в случае формирования нужных для этого предпосылок - условия в Тбилиси хорошо известны - не исключаем принятия решений на этот счет», - заявил Гончар.





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