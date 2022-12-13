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Врачи ограничили Саакашвили в курении электронных сигарет


13.12.2022   00:08


Лечащие врачи ограничили бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, находящегося в клинике "Вивамед" в Тбилиси, в курении электронных сигарет, сообщает в понедельник пенитенциарная служба Минюста Грузии.

"Заключенный Михеил Саакашвили курил в большом количестве электронные сигареты, что отрицательно сказывалось на состоянии его здоровья, поэтому лечащие врачи ограничили Саакашвили в курении", - говорится в сообщении пенитенциарной службы.

Ранее в понедельник адвокат Илиа Ломия подтвердил журналистам распространенную в СМИ информацию, что Саакашвили в 2021 году сделал в Австрии операцию по резекции желудка с целью похудения.

Лидер неправительственной организации "Картули даси" Джонди Багатурия заявил в эфире телекомпании "Имеди", что по имеющимся у него сведениям, Саакашвили за месяц до нелегального пересечения границы Грузии сделал операцию по резекции желудка.

"Саакашвили очень хотел похудеть и пошел на эту операцию", - сказал Багатурия.

По заявлению врачей из грузинского центра "Эмпатия", Саакашвили до задержания в Грузии и помещения в Руставскую тюрьму весил более 120 килограммов, в настоящее время он весит 78 килограммов. Врачи "Эмпатии" заявляют, что на фоне тюремного заключения у Саакашвили развились тяжелые заболевания.

В среду, 14 декабря в Тбилисском городском суде состоится процесс по делу о возможной в связи с выявленными заболеваниями отсрочке тюремного наказания Саакашвили. Адвокаты заявляют, что суд обязан удовлетворить этот их иск.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори. 12 мая Саакашвили был переведен на обследование и лечение в гражданскую клинику "Вивамед", где находится до сегодняшнего дня.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.


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