

Мириам Лексманн: Если система убьет Саакашвили в тюрьме, будет сложно сказать, что страна выполняет условия

13.12.2022 10:56





Если система убьет Михаила Саакашвили в тюрьме, нам будет сложно сказать, что страна выполняет предъявленные условия, - об этом заявила европарламентарий Мириам Лексманн на пресс-конференции, проведенной в Страсбурге вместе с членами семьи и адвокатом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



Мириам Лексманн считает, что члены Европарламента в качестве одного из условий для получения статуса кандидата потребуют от правительства Грузии решить вопрос Михаила Саакашвили и основателя телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамия.



«Если система убьет Михаила Саакашвили в тюрьме и существует юридическое основание, чтобы его выпустить и для того, чтобы он получил надлежащую медицинскую помощь, нам будет очень сложно сказать, что страна выполняет предъявленные ей условия.



Хочу упомянуть Нику Гварамия, о котором в отчете Народного защитника говорится, что он явно является политическим заключенным, и, конечно, только этих двух случаев будет достаточно, чтобы стремление Грузии к Евросоюзу не завершилось успешно.



Мы думаем, что когда члены Евросоюза и Европарламента проанализируют текущую ситуацию в Грузии, особенно ситуацию Михаила Саакашвили, которая очень тяжела, мы потребуем от правительства решить эти два вопроса как одно из условий предоставления кандидатства ЕС», - заявила Лексманн, перевод которой на грузинский предлагает «Мтавари архи».





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