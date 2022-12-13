

Анна Фотыга: Призываю президента Грузии освободить Саакашвили на гуманитарном основании

13.12.2022 10:59





Европарламентарий Анна Фотыга обращается к президенту и правительству Грузии и призывает освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на гуманитарном основании. Об этом европарламентарий заявила на состоявшейся в Страсбурге пресс-конференции вместе с членами семьи и адвокатом Михаила Саакашвили.



По ее словам, соответствующий запрос будет включен в резолюцию, которую Европарламент примет в среду.



«Я призываю президента Грузии и других представителей власти, использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты и разрешить очень трагический случай третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Мы призываем правительство освободить заключенного на гуманитарном основании, и это будет записано в резолюции, которая будет принята Европарламентом в среду», — заявила Анна Фотыга, перевод слов которой на грузинский распространяет «Формула».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





