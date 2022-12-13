

Эдуард Саакашвили: Мы не должны дать возможности моему отцу умереть в тюрьме

13.12.2022 11:01





Мы не должны дать возможности того, чтобы мой отец Михаил Саакашвили умер в тюрьме или его здоровью был нанесен непоправимый ущерб. Мы должны перенести этот сложный период. Выход очень прост, правительство Грузии должно сделать правильный шаг и дать ему возможность лечиться за границей, - об этом заявил сын бывшего президента Михаила Саакашвили Эдуард Саакашвили на совместном на брифинге с депутатами Европарламента в Страсбурге.



По его словам, медицинские заключения Михаила Саакашвили вызывают тревогу, и ситуация ухудшается.



«Большое спасибо за то, что приняли нас, ваша поддержка очень важна для нашей семьи и для многих людей в Грузии.



Я никогда не любил выступать публично, но ситуация отличается от того, что было раньше. Я вижу, что мой отец становится все слабее и слабее, человек, который был энергичным, амбициозным, харизматичным, неугомонным находится в таком состоянии. Мы обеспокоены медицинскими заключениями и видим довольно тяжелую картину, и ситуация ухудшается. С начала заключения его лечат ненадлежаще, он в больнице 6 месяцев, и его состояние ухудшилось. Мы не думаем, что ситуация безнадежна, когда я приезжаю в Брюссель и Страсбург, вижу растущую поддержку со стороны политического спектра, что есть признание того, что сегодняшняя ситуация с моим отцом должна измениться. Мы не должны дать возможности моему отцу Михаилу Саакашвили умереть в тюрьме или чтобы был нанесен непоправимый ущерб его здоровью. Мы должны перенести этот сложный период. Выход очень прост, правительство Грузии должно сделать правильный шаг и дать ему возможность лечиться за границей. Что-то должно измениться, и жизнь моего отца должна быть спасена. Его здоровье необходимо сохранить. Это комбинация знаний и надежды, с которыми я говорю, что мой отец, Михаил Саакашвили, не умрет в тюрьме», - сказал Эдуард Саакашвили, перевод слов которого на грузинский предлагает «Формула».





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