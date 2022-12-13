

Саакашвили подключится к судебному процессу дистанционно

13.12.2022 12:54





Судья Тбилисского городского суда издал распоряжение, согласно которому третий президент Михаил Саакашвили будет иметь возможность в дистанционном режиме подключиться к судебному заседанию, назначенному на 14 декабря.



Об этом заявил адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе. Он пояснил, что, несмотря на распоряжение судьи, сейчас они ждут разрешения от клиники «Вивамед».



По его словам, ответ из клиники станет известен в течение дня.



Судебный процесс бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили состоится 14 декабря в 11:00. На заседании также будут опрошены свидетели.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





