

В «Vivamed» готовы организовать дистанционное участие Саакашвили в судебном заседании

13.12.2022 12:55





По словам адвоката Шалвы Хачапуридзе, судья Гиорги Аревадзе дал разрешение на то, чтобы Михеил Саакашвили участвовал в процессе, в том числе дистанционно.



Речь идет о назначенном на 14 декабря суде, на котором будет обсуждаться вопрос об отсрочке наказания или освобождении Саакашвили.



По его словам, если клиника «Vivamed» выдаст разрешение, Саакашвили может участвовать в заседании.



«Если клиника «Vivamed» даст разрешение, то можно будет привести его [зал суда], если нет, то подключить дистанционно […] Мы свяжемся с помощником суда, выясним, насколько это дело решено технически […] Есть 30 свидетелей [подлежащих опросу], однако, если его состояние здоровья стало быстро ухудшаться, то не исключаем, что мы просто публикуем показания нескольких свидетелей и не будем опрашивать», — сказал Шалва Хачапуридзе журналистам.



«Netgazeti» связалось с заведующим клиникой «Vivamed» Зурабом Чхаидзе, который сообщил нам, что проблем с участием Саакашвили в процессе дистанционно нет и это зависит от решения суда. Что касается доставки пациента в зал суда, то, по словам Чхеидзе, состояние Саакашвили оценит группа врачей и будет принято соответствующее решение.





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