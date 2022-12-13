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Бокерия считает Патриархию «политическим союзником» властей «в антизападной, путинской пропаганде»
13.12.2022 13:09
Лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия ответил на заявление Ираклия Гарибашвили об обязательной воинской повинности, отметив что правительство договорилось с Патриархией, так как этот институт его «политический союзник в антизападной, путинской пропаганде».
По мнению Бокерия, ни кто не должен принудительно проходить обязательную военную службу, либо закон о ее прохождении должен в равной степени применяться к людям всех религиозных убеждений:
«Нет сомнений в том, что сегодняшнюю порочную систему нужно менять, или у нас должна быть профессиональная система, когда никого не принуждают, или если есть необходимость призыва, это должно в равной степени распространятся на людей любого религиозного убеждения, и может существовать альтернативная служба, где человек с пацифистскими взглядами не будет браться за оружие, а будет санитаром, и так внесет свой вклад в оборону страны.
Однако цель данного заявления не в этом, самая скандальная часть этого заявления это то, что «мы сделали это по соглашению с Патриархией», какое отношение Патриархия имеет к светскому государству?! Есть ли у него какие-то исключительные функции или права по какому-либо вопросу политики или национальной обороны?!» — говорит Гига Бокерия.
По его словам, заявление Гарибашвили об отмене «Библейской свободы» не связано с желанием «повысить обороноспособность страны».
«От Иванишвили и Гарибашвили никто этого не ожидает, это угодничество и сговор этого режима с Патриархией, потому что она для них политический союзник в антизападной, путинской пропаганде.
Это самая постыдная часть этого заявления. После смены этого режима должна быть проведена полноценная реформа, и «Европейская Грузия» вместе с нашими партнерами работает над видением этой реформы в рамках проекта «Новая Республика», — заявил политик.
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