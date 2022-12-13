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Илья Дарчиашвили принял участие в Министериале МД Восточного партнерства


13.12.2022   13:16


Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили принял участие в Министериале Восточного партнерства в Брюсселе 12 декабря, в котором вместе с ним участвовали министры иностранных дел Армении, Азербайджана, Молдовы и Украины, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, и еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархей.

Согласно пресс-релизу Совета ЕС, речь шла об оценке будущего Восточного партнерства, а также текущих вызовов безопасности и влияния войны России против Украины на регион.

В этом контексте участники обменялись мнениями о том, как Восточное партнерство может способствовать укреплению стабильности и благополучия в регионе, а также как оно может способствовать устойчивости партнеров, сближать ЕС и Восточных партнеров и продвигать верховенство закона и продвижение реформ в регионе.

Встреча с верховным представителем

В рамках министерской встречи Илья Дарчиашвили встретился с высшим представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борелем и обсудил с ним вопрос отношений между ЕС и Восточным партнерством.

По информации МИД Грузии, на встрече была дана положительная оценка текущему Министериалу Восточного партнерства, как «хорошей возможности обсудить вызовы и возможности сотрудничества в рамках указанного формата».

На встрече особое внимание было уделено усилиям, предпринимаемым Грузией на пути европейской интеграции. Министр проинформировал верховного представителя о прогрессе, достигнутом в плане выполнения рекомендаций Еврокомиссии.

На встрече Дарчиашвили и Боррель также обсудили приоритетные направления сотрудничества с Евросоюзом, в том числе «важность экономической и отраслевой интеграции с Евросоюзом, особенно в сферах транспорта, энергетики и цифровых технологий».

Беседа также коснулась вызовов безопасности, в ходе которой была отмечена позитивная роль Миссии наблюдателей ЕС в Грузии в процессе поддержания мира и стабильности на месте.

Министр иностранных дел Грузии поблагодарил Евросоюз за выделение очередного финансового пакета в сфере обороны и безопасности.

Встреча с еврокомиссаром

Во время своего визита в Брюссель Илья Дарчиашвили встретился с еврокомиссаром по вопросам политики соседства и расширения Оливером Вархеем, с которым обсудил усилия Грузии на пути к европейской интеграции.

По информации МИД Грузии, особое внимание было уделено важности экономического и отраслевого сближения с Евросоюзом и полной интеграции во внутренний рынок Евросоюза, а также «необходимости тесного сотрудничества Восточного партнерства с ЕС для эффективной реализации флагманских партнерских проектов».

В этом контексте стороны приветствовали флагманские проекты Грузии в рамках экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства, которые «будут способствовать укреплению устойчивости и экономическому и отраслевому сближению».


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