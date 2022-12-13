

Консорциум развития Анаклии ответил на заявление премьер-министра Грузии

13.12.2022 13:20





Консорциум развития Анаклии прокомментировал вчерашнее заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, относившееся к строительству глубоководного порта. В опубликованном письме сказано, что глава правительства сделал ряд неверных заявлений о проекте, а также переврал историю, связанную с его провалом.



«Мы хотели бы напомнить премьер-министру, что спор между Консорциумом развития Анаклии и правительством Грузии находится в арбитраже Международной торговой палаты в Женеве. Он ответит за все свои ложные заявления перед грузинской общественностью»



Авторы письма обращают внимание на то, что властям не удастся найти иностранного инвестора с учетом того, что контрольный пакет акций порта останется за государством. Ираклий Гарибашвили сообщил на заседании правительства, что Грузия будет владеть 51% акций.



«Ни один серьезный инвестор и ни одна международная финансовая организация не будут участвовать или кредитовать такой крупный проект, как этот, если его большая часть будет контролироваться грузинским государством, которое уже неоднократно продемонстрировало свою ненадежность грузинского, как партнера.



Совершенно очевидно, что правительство потерпело полное фиаско в поисках законных инвесторов или портовых операторов, готовых взяться за этот проект, учитывая существование арбитражных исков, а также политизированной судебной системы Грузии».







В Консорциуме обращают внимание на то, что в течение почти трех лет власти сидели сложа руки, а обещание премьера о строительстве порта совпало с показом документального фильма Штефана Тольца, премьера которого прошла в Тбилиси 10 декабря.



«Идея о том, что премьер-министр хочет, чтобы правительство «срочно» занялось Анаклией, является очевидно, неверной. Правительство сидело сложа руки в течение почти трех лет после прекращения проекта «Анаклия». Оно даже заявило в феврале 2020 года, что объявит о планах проведения тендера «в течение двух недель». Премьер-министр заговорил сейчас только потому, что вышел в свет независимый документальный фильм о проекте, раскрывающий обман правительства, повинного в уничтожении этого проекта.



Трагедия Анаклии, и здесь мы имеем в виду, прежде всего, трагедию жителей села Анаклия которые остались без работы, с разрушенными надеждами в условиях экологической катастрофы, является исключительной виной грузинского государства, которое не позволило Консорциуму завершить проект. Грузинское правительство владеет, контролирует и пренебрегает этой территорией уже почти три года с момента расторжения контракта с Консорциумом».



При этом, в Консорциуме развития Анаклии напомнили, что главным противником строительства глубоководного порта является основатель правящей партии Бидзина Иванишвили, который преследует собственные экономические интересы в Потийском порту, что подтвердили Pandora Papers.



«Он [премьер-министр] пытается пройти тонкую грань между тем, чтобы сделать вид, что поощряет развитие порта Анаклия, и при этом не оттолкнуть лидера своей партии и другие олигархические интересы, имеющие долю в развитии Потийского порта».



От Лазики до Анаклии



Планы по строительству на черноморском побережье Грузии нового глубоководного порта вынашивали еще прежние власти страны во главе с президентом Михаилом Саакашвили. В декабре 2011 года он впервые заявил о проекте строительства города Лазика в непосредственной близости от поселка Анаклия. По планам экс-главы государства, через 10 лет Лазика должна была стать вторым по величине городом Грузии после Тбилиси с населением в полмиллиона человек. О начале строительства собственно порта было заявлено чуть позже – 23 сентября 2012 года — за несколько дней до парламентских выборов, на которых партия Саакашвили потерпела поражение.



Новые власти Грузии проект Лазики свернули, но вскоре заговорили о планах строительства глубоководного порта в том же районе, но уже под другим названием. В 2014 году правительство объявило тендер, в котором выиграл проект, подготовленный «Консорциумом развития Анаклии», который основали TBC Holding (Грузия) и международная бизнес-группа Conti Internationa (США), и к которым присоединились Marine (США), British Wondernet Expres (Великобритания) и G-Star Ltd (Болгария).



В 2016 году консорциум заключил инвестиционное соглашение с правительством, предусматривающее строительство порта. Тогда сообщалось, что государство, как инициатор проекта, намерено инвестировать в него 100 млн долларов. Мамука Хазарадзе, оценивая решение властей, заявлял: они проявили дальновидность. Всего, как ожидается, на проект будет потрачено 2,5 млрд долларов.



Проект предусматривает сооружение 32 причалов общей длиной 12 300 метров. По задумке, порт должен иметь пропускную способность в 100 млн тонн в год, что позволит ему конкурировать с такими крупнейшими в мире гаванями, как Роттердам, Сингапур и Шанхай.



Строительство порта началось в декабре 2017 года, а масштабные работы на морском дне – в сентябре 2018-го. По планам, глубина гавани должна составить 16 метров, что позволит Анаклии принимать корабли грузоподъемностью до 10 тысяч контейнеров (TEU), чего не могут действующие порты Грузии Батуми и Поти. В соответствии с программой проекта, завершение первой фазы строительства и принятие новым глубоководным портом первых кораблей планируется к концу 2020 года.



Как утверждают в «Консорциуме развития Анаклии», на данном этапе инвестиционный капитал для завершения первой фазы проекта полностью привлечен – уже мобилизованы 620 млн долларов. В свою очередь правительство Грузии утверждает, что консорциум нарушает сроки выполнения работ.





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