

Андрей Станчик: Украина, Молдова и Грузия впервые будут включены в заключение Совета ЕС по вопросу расширения

13.12.2022 13:31





«Впервые произойдет так, что Украина, Молдова и Грузия будут включены в заключение Совета ЕС по вопросу расширения», — об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Андрей Станчик накануне начала заседания Совета ЕС в Брюсселе, в рамках которого одним из вопросов является процесс расширения, стабилизации и ассоциации Евросоюза.



По словам министра, Словакия считает, что расширение Евросоюза жизненно необходимо.



«Словакия считает, что Украина должна быть членом нашей демократической семьи. Впервые произойдет так, что Украина, Молдова и Грузия будут упомянуты в заключении Совета Евросоюза. Мы считаем, что расширение ЕС является жизненно важной частью нашего союза, расширение важно для нашей экономики, оно важно по экономическим, политическим и геополитическим причинам. Поэтому мы поддерживаем предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в члены ЕС, так как это будет сильным толчком для политиков этой страны продолжать реформирование страны на европейский лад», — заявил Станчик.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





