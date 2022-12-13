

Папуашвили встретился с послом Королевства Дания

13.12.2022 13:54





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дании в Грузии Анне Тофт Соренсен.



Шалва Папуашвили поздравил Анне Соренсен с назначением послом и пожелал ей успехов в работе.



Председатель рассказал о плодотворном визите в Данию.



Посол отметила, что 1 ноября в Дании прошли парламентские выборы и идет процесс формирования нового правительства. В связи с этим он подчеркнул тот факт, что все датские правительства будут и впредь поддерживать территориальную целостность Грузии и реформы, о чем свидетельствует решение об открытии датского посольства в Тбилиси.



Спикер парламента рассказал о прогрессе Грузии на пути к вступлению в Евросоюз.



Посол Дании подтвердила готовность Дании поддержать Грузию в выполнении 12 рекомендаций Евросоюза.



В разговоре также коснулись агрессии России против Украины и ее последствий, а также текущих событий в Грузии и регионе.





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