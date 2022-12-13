

Деканоидзе: Парламент должен принять резолюцию с осуждением вторжения России в Украину

13.12.2022 14:42





На пленарном заседании парламента председатель фракции «Национальное движение» Хатия Деканоидзе зачитала проект резолюции «Национального движения» о военной агрессии, геноциде и военных преступлениях, осуществленных Российской Федерацией в Украине.



По словам Деканоидзе, проект резолюции, предложенный ее фракцией законодательному органу в апреле, не рассмотрен ни парламентом и ни одним комитетом.



По заявлению оппозиционного политика, она прочла проект резолюции, потому что «грузинское общество должно знать, где реально государство Грузия и где стоят граждане Грузии».



Как отметила Деканоидзе, парламент Грузии должен принять резолюцию, в которой осуждено вторжение России на суверенную территорию Украины, акты геноцида и преступления против человечности, систематические нарушения прав человека, акты насилия и другие преступления, предусмотренные по международному праву. По ее словам, такие резолюции принимают все страны цивилизованного мира.



«Я прямо скажу, у меня действительно нет надежды, что при ваших заявлениях последнего времени вы утвердите и примете проект этой резолюции, но я хотела, чтобы граждане Грузии в этом зале еще раз услышали, что да, Россия осуществляет геноцид в Украине», — сказала Деканоидзе





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