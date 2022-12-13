|
|
|
В парламенте минутой молчания почтили память погибших в Украине грузинских бойцов
13.12.2022 14:45
На пленарном заседании парламента депутаты минутой молчания почтили память грузинских бойцов, погибших в Украине.
«За последние дни агрессивная война России на Украине унесла жизни еще шести грузин, еще шесть семей потеряли сыновей, мужей, братьев, отцов. От имени парламента Грузии я хотел бы выразить свои соболезнования их семьям, друзьям и Грузии в целом и попросить вас почтить память погибших минутой молчания», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Информацию распространяет пресс-служба парламента Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна