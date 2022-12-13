

В парламенте минутой молчания почтили память погибших в Украине грузинских бойцов

13.12.2022 14:45





На пленарном заседании парламента депутаты минутой молчания почтили память грузинских бойцов, погибших в Украине.



«За последние дни агрессивная война России на Украине унесла жизни еще шести грузин, еще шесть семей потеряли сыновей, мужей, братьев, отцов. От имени парламента Грузии я хотел бы выразить свои соболезнования их семьям, друзьям и Грузии в целом и попросить вас почтить память погибших минутой молчания», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Информацию распространяет пресс-служба парламента Грузии.







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