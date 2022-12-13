

Кобахидзе о заявлении госдепартамента: Оснований для такого напоминания нет

13.12.2022 15:36





Государство не только осознает свою ответственность, но и действует в соответствии с этой ответственностью – для такого напоминания нет никакого основания, - об этом заявил журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, оценивая заявление Госдепартамента США о том, что власти Грузии ответственны за все основные права Михаила Саакашвили.



По словам Кобахидзе, государство хорошо знает свою ответственность.



«Я сказал, что не буду комментировать эту тему [Михаила Саакашвили] и выполню это обещание. Что касается ответственности государства, то государство очень хорошо знает свою ответственность, в отличие от периода до 2012 года – в тюрьме есть те условия, которые должны быть; для заключенных в больницах есть условия, какие должны быть, и права человека защищены. Это наша ответственность, и этим наша власть отличается от предыдущей, эта разница особенно осязаема в части тюрем», — сказал Ираклий Кобахидзе.



По заявлению Госдепартамента, власть Грузии ответственна за все основные права Михаила Саакашвили, включая право на соответствующее лечение. Как говорится в комментарии внешнеполитического ведомства США «Голосу Америки», Госдепартамент «очень внимательно наблюдает» за лечением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





