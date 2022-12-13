

Адвокат Саакашвили: ему плохо, он несколько раз отключался во время разговора

13.12.2022 15:42





Адвокат Михаила Саакашвили навестил экс-президента в клинике «Вивамеди». По признанию Шалвы Хачапуридзе, состояние Саакашвили крайне тяжелое, во время беседы он несколько раз отключался.



«То, что я увидел, было очень тяжело. Мне потребовалось некоторое время, чтобы привести его в чувства. Ему было тяжело разговаривать, он делал паузы, дважды даже отключился. Такое повторилось 3-4 раза», — рассказал журналистам Хачапуридзе.



При этом, по словам адвоката, Саакашвили хочет присутствовать на судебном заседании, которое состоится завтра, 14 декабря.



«Что касается завтрашнего суда, то Михаил Саакашвили хочет включиться во время заседания. Он, конечно, попытается выступить со словом, если сможет, но если его состояние будет таким же, как сегодня, то это будет сложно. Однако он включится», — сказал адвокат.



14 декабря в Тбилисском городском суде состоится рассмотрение дела Саакашвили. На основании ходатайства адвокатов судья должен рассмотреть отсрочку вынесения приговора экс-президенту или его полное освобождение. Параллельно заседанию во дворе суда анонсирована акция в поддержку Саакашвили.





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