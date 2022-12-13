

Кобахидзе: Россия - оккупант, враг - «Национальное движение»

13.12.2022 17:02





Я дал на все очень четкий ответ, и мой ответ, я думаю, ясен всем, кто хотел извлечь из этого ответа содержание - ваша цель получить такой ответ, который поощрит эскалацию и вынудит нас сделать один маленький шаг в направлении второго фронта, и эти вопросы вытекают из этого, - так ответил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на вопрос журналиста, «враг ли Россия».



Говоря в контексте агрессивной риторики, он заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили называл президента РФ Владимира Путина «лилипутиным» и сдал ему в 2008 году 20% территорий.



По словам Кобахидзе, одним из серьезных инструментов эскалации была именно агрессивная риторика.



«Напомню, что ваш вождь называл Путина «лилипутиным» и сдал ему 20% территорий. Что было лучше, использовать несколько иную риторику и не отдавать 20% территорий или наоборот? Поэтому я вас призываю еще раз не быть подстрекателями того, что имеет целью второй фронт в Грузии. Единственная ваша цель - эскалация чего-то в Грузии и вызвать второй фронт. Это ваша единственная цель, и эти вопросы вытекают из этого. Ваша цель — получить такой ответ, который поощрит эскалацию и вынудит нас сделать один маленький шаг в направлении второго фронта. Это ваша цель. Вы – телевидение представляющее партию войны, и у вас единственная цель — каким-то образом довести нашу страну до второго фронта», — сказал Ираклий Кобахидзе.



На вопрос, «кем тогда является Россия», председатель «Грузинской мечты» отвечает, что она оккупант.



По его словам, врагом Грузии является «Национальное движение», которое подписало ту резолюцию Совета Европы, в которой говорилось, что войну в 2008 году начала Грузия.



«Россия - оккупант. Ею оккупированы 20% наших территорий. Это данность. Соответственно этой данности, у нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Это официальная позиция государства и в свое время, когда вашим вождем и политической партией использовалась эта ничего не дающая агрессивная риторика, именно тогда сдали РФ 20% территорий. После этого они подписали резолюцию Совета Европы, где прямо обвинили своих военных, свою армию в начале войны. Враг подписал ту резолюцию, разумеется. Тот, кто подписал резолюцию Совета Европы, был, конечно, враг Грузии, то есть, «Нацдвижение» было враждебно государству и конечно, враждует и сегодня», - сказал Ираклий Кобахидзе.





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